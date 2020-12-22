Подаренная Лаврову древняя икона является собственностью Украины – Минкульт

Икона XVIII века, подаренная министру иностранных дел России Сергею Лаврову главой Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, является собственностью государства Украина.

Об этом свидетельствует печать на обратной стороне иконы, сказано на сайте украинского Министерства культуры и информполитики. Ведомство выясняет происхождение памятки.

Известно, что сзади изображения находится печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы. Она работала с 1926 до 1930 год и занималась тем, что составляла списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, брала их на учет и под государственную охрану.

МКИП готовит запросы в Государственный архив Одесской области, Одесского археологического музея, Национального музея истории Украины, других музейных учреждений.

Кроме того, Министерство обратится к правоохранителям, чтобы они выяснили, как украинская икона попала в БиГ.

Напомним:

300-летнюю икону, вероятно, вывезенную с оккупированного Донбасса, Лаврову презентовали 14 декабря.

В МИД РФ заявили: изображение будет возвращено дарителям для уточнения его истории по линии Интерпола.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте-2020 в Боснии и Герцеговине впервые оправдали сербского наемника – Гаврилу Стевича, который в 2014 году воевал против украинцев на Донбассе в рядах террористов "ЛНР". За месяц своей "службы" он получал 500 евро. Мужчина утверждал, что приехал в "ЛНР" как журналист и писатель.