Подача воды в Крым технически невозможна, – эколог

Восстановить подачу воды на территорию аннексированного Россией Крыма через Северо-Крымский канал технически невозможно. За прошедшие шесть лет он пришел в полную негодность, а его восстановление требует значительных средств.

На этом в интервью УНИАН подчеркнул профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, академик Академии экономических наук Украины, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов.

Он отметил, что ситуация с водоснабжением полуострова действительно удручающая. Однако оккупационные власти лукавят, заявляя, якобы проблема связана только с перекрытием Киевом канала в 2014 году.

"Главным мотивом Украины по его перекрытию было то, что эта вода поступала для сельскохозяйственных и промышленных целей. Для наполнения водохранилищ канал был вспомогательным или резервным источником", – сказал ученый.

Хлобыстов напомнил, что основной задачей канала не было обеспечение водой городов и поселков. В то же время сложившуюся на полуострове ситуацию он объясняет в том числе и процессами изменения климата, а также ростом населения и милитаризацией его территории.

"Из-за этих факторов проблема обеспечения жителей Крыма водой заходит в тупик. Реанимировать Северо-Крымский канал невозможно. Это требует огромных средств, фактически сопоставимых с затратами на строительство аналогичной постройки. Канал шесть лет стоит без воды, на стенах образовались глубокие трещины", – пояснил эколог.

Он добавил, что и в 2012-2013 годах канал уже имел очень большие водопотери, которые, в определенные периоды года, составляли до 60%.

"Днище требовало ремонтных работ, но все руки не доходили. Теперь уже не восстановить. Когда Крым вернется в Украину, вопрос будет стоять о новом гидротехническом сооружении", – подытожил Хлобыстов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что бурение скважин, опреснение морской воды и вызывание дождя в аннексированном Крыму требуют огромных затрат, но не смогут решить проблему водоснабжения. Чтобы пресной воды хватило на нужды населения, оккупационной власти надо полностью отказаться от промышленности и сельского хозяйства на полуострове.