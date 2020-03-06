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6 марта • обновлено в 13:43
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Подача воды в Крым: Муждабаев предупредил о хаосе и вторжении России

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Возобновление подачи воды в оккупированный Крым, о чем заявил новый премьер-министр Денис Шмыгаль, приведет к неуправляемому хаосу в Украине и к возможному полномасштабному вторжению России.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал крымскотатарский журналист Айдер Муйждабаев. По его словам, вода в первую очередь нужна российским воинским частям, сосредоточенным на севере полуострова и готовым в любой момент вторгнуться в Украину (полный текст блога читайте тут).

"Любая попытка решить вопрос с поставкой воды оккупантам, а она нужна воинским частям на севере Крыма, готовым в любой момент пойти в атаку на Украину, закончиться неуправляемым хаосом. Люди будут очень злые, ведь эта словесная подготовка к де-факто сдаче Крыма происходит уже довольно долго. Всех, кого я знаю, кто хоть как-то причастен к защите независимости Украины, приведены подобными заявлениями в состоянии тихого бешенства. Им эту ложь про "поставку воды нашим гражданам", а на самом деле – в в/ч РФ, не скормишь", – заверил Муждабаев.

Подача воды в Крым

Подача воды в Крым

По его словам, для того, чтобы подать воду в Крым, украинскому правительству придется выстроить армию, нацгвардию и полицию вдоль всей длины канала по обоим берегам, чтобы они стояли и охраняли воду, которая пойдет оккупантам.

"То есть украинская армия от украинских граждан будет охранять воду, которая пойдет русской армии в Крым. Вот как по-оруэлловски это выглядит. Я себе этого не представляю, чтобы люди, защищавшие Украину на войне, охраняли этот канал и воду для оккупантов. Это приведет к системному внутриполитическому кризису, детали которого я предсказать не берусь, но последствия – очевидны. Даже не подача, а лишь попытка подачи воды в Крым приведет к системному внутриполитическому хаосу", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Айдер Муждабаев
Место
Украина
Теги
Крым без воды Крым Новости Крыма Новости России
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Лариса Лариса
Лариса Лариса
это назначение Шмыгаля-издевательство над всеми нами.Что у Зеленского в голове？Забыл с кем воюем,забыл майдан？Воду в Крым-зрада зрадная！Жаль,жаль,что возлагали большие надежды,а президент не оправдал.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"подaчa вoды в Kрым" порвала укроиньское информационное пространство без подачи воды в Крым. Даже коронавирус забыт, даже шкурный страх заболеть отступил перед самым страшным в этой жизни - "подачей воды в Крым", о которой, на минуточку, никто не просил. Какие же вы дeбилы, бугага
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Этот идиот который предлагал давить русских украинскими танками а голосовавших за Зеленского расстрелять уже давно должен быть на нарах.
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