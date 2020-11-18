Под Житомиром ветеран АТО угрожал сожительнице гранатой: его задержали

Ольга Липич Общество 09:31, 18.11.2020 Обновлено: 10:10, 18.11.2020

В селе Кореневка Житомирской области бывший участник Антитеррористической операции угрожал взорвать гранатой свою сожительницу.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из источников в правоохранительных органах. Собеседники рассказали, что инцидент произошел 18 ноября, около 04:30.

Правоохранители ввели в действие операцию "Заложник". После переговоров преступник сдался, он задержан. Люди не пострадали.

Правоохранители уточнили, что задержанный – местный житель 1980 года рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мужчина стал угрожать правоохранителям взорвать гранату, когда они пришли в его дом с обыском.

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