Под Житомиром ветеран АТО угрожал сожительнице гранатой: его задержали

В селе Кореневка Житомирской области бывший участник Антитеррористической операции угрожал взорвать гранатой свою сожительницу.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из источников в правоохранительных органах. Собеседники рассказали, что инцидент произошел 18 ноября, около 04:30.

Правоохранители ввели в действие операцию "Заложник". После переговоров преступник сдался, он задержан. Люди не пострадали.

Правоохранители уточнили, что задержанный – местный житель 1980 года рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мужчина стал угрожать правоохранителям взорвать гранату, когда они пришли в его дом с обыском.