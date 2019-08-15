Небо плакало: под Житомиром сотни людей попрощались с Героем ВСУ

В четверг, 15 августа, в пгт Мирополь Житомирской области похоронили погибшего воина ВСУ Дмитрия Дашковца.

Как сообщает местное издание "Твой Романов", на похорон отдать последний долг памяти павшему Герою пришли побратимы, которые несли с ним службу под Широкино, военнослужащие из Винницы и Житомира и просто его односельчане. В целом проститься с Дмитрием пришли сотни людей.

"По погибшему плакало само небо – с утра в Мирополе стеной шел ливень", – говорится в сообщении.

Проститься с Дмитрием Дашковцом пришли сотни людей "Твой Романов"

Похорон Дмитрия Дашковца "Твой Романов"

Люди пришли провести Героя в последний путь "Твой Романов"

На похорон приехали побратимы воина "Твой Романов"

Военные приехали попрощаться с побратимом "Твой Романов"

Кладбище, где похоронили Дмитрия Дашковца "Твой Романов"

Похорон Дмитрия Дашковца "Твой Романов"

Военные прощаются с побратимом "Твой Романов"

Военные отдают дань памяти павшему защитнику Украины "Твой Романов"

Траурный салют в честь павшего воина "Твой Романов"

Крест Дмитрия Дашковца "Твой Романов"

Дмитрий Дашковец погиб от тяжелых ранений "Твой Романов"

Люди пришли проводить воина, несмотря на дождь "Твой Романов"

Панихида по погибшему Герою "Твой Романов"

Близкие Дмитрия Дашковца "Твой Романов"

Траурная процессия "Твой Романов"

Военные приехали на похорон из Винницы, Житомира и с Донбасса "Твой Романов"

Прощание с Дмитрием Дашковцом "Твой Романов"

Дмитрия Дашковца проводили в последний путь "Твой Романов"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дмитрий Дашковец умер 12 августа в больнице имени Мечникова в Днепре. Его борьба за жизнь длилась несколько дней, но травмы оказались несовместимыми с жизнью воина – пуля прошла навылет сквозь голову.

Позднее пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского отметила, что боец, умерший от ранений, полученных под Широкино, якобы нанес их себе сам – вследствие неосторожного обращения с личным оружием.

14 августа в пгт Мирополь привезли тело погибшего воина ВСУ Дмитрия Дашковца, который умер от тяжелых ранений. Люди встретили его на коленях.

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