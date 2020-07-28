Под зданием консульства России в Харькове устроили протест. Фото

Возле здания российского консульства в Харькове прошел митинг в поддержку политзаключенного Руслана Сулейманова. Его сына обнаружили мертвым в аннексированном Россией Крыму.

Как сообщает местный сайт "057", люди развернули плакаты и принесли игрушки в память о погибшем трехлетнем Мусе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

В Харькове под консульством Росси состоялся протест. 057.ua

На акцию собралось около полусотни человек. Они также держали плакаты "Россия убивает детей", "Россия оккупант".

В Харькове под консульством Росси состоялся протест. 057.ua

"Эту игрушку я попросила выбрать внучек для погибшего ребенка. В память о нем. Когда отец сидит по сфабрикованному политическому делу, и в этот момент убивают его сына - это ужасно. Это не по-человечески", – отметила активистка Наталья.

Она и другие участники акции оставили игрушки под стенами консульства.

В Харькове под консульством Росси состоялся протест. 057.ua

"Мы пришли сегодня потому, что нас поразила ситуация в Крыму с сыном Руслана Сулейманова. Раньше россияне убивали взрослых, в этот раз убили ребенка. Мы высказываем протест тем палачам, кто творит такое, тем, кто забрал нашу землю", – рассказал еще один активист Игорь.

В Харькове под консульством Росси состоялся протест. 057.ua

Напомним, что в поселке Строгановка Симферопольского района Крыма два дня искали пропавшего трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусу, на третий – мальчика нашли мертвым в сливной яме возле своего дома. По версии подконтрольной России полиции, ребенок утонул, при вскрытии признаков насильственной смерти не было.

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