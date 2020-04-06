Убил выстрелом в бедро: под Запорожьем произошла перестрелка между военными

В Мелитополе Запорожской области следователи Государственного бюро расследований, выясняют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, из-за чего умер военнослужащий.

Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы ГБР. Там уточнили, что трагический случай произошел 5 апреля. По предварительной информации, солдат одной из воинских частей взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил ему в бедро. Вследствие выстрела пострадавший погиб.

Сообщается, что в случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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"По предварительной информации, около 19 часов 5 апреля 2020 находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил в бедро последнего, в результате чего пострадавший погиб", – сказано в сообщении.

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Главном военном клиническом центре ВСУ 25 ноября умер старший солдат, который выпал из поезда. Его нашли на железнодорожных путях возле ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

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