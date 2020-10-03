Под Запорожьем в реке нашли мертвой пропавшую женщину

В Ореховском районе Запорожской области в пятницу 2 октября, в реке нашли тело женщины, которая ранее разыскивалась как пропавшая без вести.

Об этом в субботу, 3 октября, сообщили на сайте Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что тело погибшей обнаружили в реке Конка в селе Преображенка.

"Прибыв на место происшествия, спасатели извлекли тело женщины без признаков жизни и доставили на берег. Погибшую передали работникам полиции для проведения судмедэкспертизы. Ею оказалась 65-летняя жительница села Преображенка Ореховского района", – сказано в сообщении спасателей.

Выяснилось, что погибла 65-летняя Людмила Ивановна Дыминская – ее разыскивали с 18 сентября. Женщина ушла из дома и все это время родственники не могли связаться с ней. В последний раз ее видели возле церкви в Орехове, пишет "Актуально".

Волонтеры и ее родные искали ее в посадках, полях, заброшенных домах и в городе. К поискам также привлекли квадрокоптер "Следопыт", но ее так и не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14-летнюю жительницу села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области Алину Недову, которая пропала, обнаружили мертвой на берегу Днестровского лимана.