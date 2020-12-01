Под Запорожьем нашли способ декоммунизировать памятник Ленину. Фото

В селе Осипенко Запорожской области на место памятника Ленина установили статую Христа Спасителя.

Памятник "декоммунизовали" еще в 2014 году, сорвав его с постамента с помощью троса и автомобиля, сообщает "Про Бердянск".

С тех пор место пустовало и обрастало надписями. На скульптуру Иисуса общими усилиями местных жителей собрали около 25 тысяч гривен.

Рядом вскоре планируют установить мемориальную доску, обустроить территорию вокруг тротуарной и бордюрной плиткой.

В селе Осипенко декоммунизировали памятник Ленину. pro.berdiansk.biz

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