В селе Преображенка Запорожской области задержали подозреваемого в поджоге и убийстве двух женщин.

Как рассказали на сайте пресс-службы Национальной полиции в Запорожской области, к правоохранителям обратился местный житель и сообщил, что его мать и жена не вернулись домой. Вместе с тем, в тот же день к полицейским поступило сообщение о том, что на свалке нашли обгоревшие останки человеческого тела.

Правоохранители выяснили, что 22 февраля на свалке при сборе металлолома между местным жителем и двумя женщинами, его односельчанами, возникла ссора.

Под Запорожьем изверг привязал проволокой и сжег двух женщин

"Мужчина схватил топор и ударил молодую женщину по голове, а потом чтобы избавиться от свидетеля событий, нанес несколько ударов и старшей женщине. От полученных травм обе скончались на месте. Далее чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег тела", – говорится в сообщении полицейских.

Работники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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