Под Запорожьем фура разорвала легковушку на части: много жертв

В субботу, 1 августа, на автодороге Васильевка – Бердянск в Запорожской области произошло столкновение легковушки BМW с грузовиком MАN продуктовой сети АТБ.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, предварительно установлено, что водитель BМW (его данные устанавливаются), двигаясь со стороны города Васильевка в сторону Бердянска, во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой MАN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате аварии водитель иномарки и три его пассажира: женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

На месте совершения ДТП организовали объезд транспорта через соседние населенные пункты. Место происшествия охраняется выделенными дополнительными силами полиции. Следователи проводят осмотр.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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