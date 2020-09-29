Под Запорожьем 15-летний водитель попал в ДТП: погибли три человека. Фото

В городе Пологи Запорожской области в понедельник, 28 сентября, произошла авария, в которой погибли три человека. За рулем автомобиля был 15-летний подросток.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области. Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Chery" 2004 года рождения, не справился с управлением, выехал на обочину, где автомобиль перевернулся.

"Водитель автомобиля Chery 2004 года рождения, двигаясь по улице Магистральной в городе Пологи, не справился с управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии пассажир 2005 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один мужчина 1981 года умер в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

Водитель и еще один пассажир, его ровесник, с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вольнянском районе Запорожской области, 27 сентября, около 16:30, случилась авария с участием военного грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадали два человека.