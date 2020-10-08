Под Запорожьем 10-летний парень зарезал отца после его ссоры с матерью

В Вольнянском районе Запорожской области во время ссоры супругов их 10-летний сын ударил ножом своего отца и он умер от полученного ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области. Отмечается, что трагедия произошла в среду, 7 октября.

По предварительной информации, собранной правоохранителями на месте происшествия, ранения мужчине во время семейного конфликта, сделал его 10-летний сын. Полицию и скорую помощь вызвала мать мальчика 1979 года рождения.

Работники полиции также выяснили, что глава семейства злоупотреблял спиртными напитками и состоял на учете как лицо, совершившее домашнее насилие.

По факту смерти мужчины следователем открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Дальнейшим расследованием будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве на Виноградаре 35-летний мужчина после ссоры с женой поджег кровать с 6-летним сыном и закрыл квартиру, не пуская туда женщину. Полиция задержала мужчину, начато уголовное производство.