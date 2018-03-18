Под замком и охраной: как проходят выборы Путина в Украине

Национальная полиция Украины с самого утра заблокировала диппредставительства России в во Львове, Одессе и Киеве для голосования на так называемых выборах президента РФ.

Так, во Львове сотрудники полиции совместно с представителями Национальной гвардии оградили металлическим забором здание российского консульства, где располагается один из избирательных участков.

"Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем", — цитирует РИА Новости полицейского у здания консульства.

К тому же несколько десятков представителей националистического движения "Национальный корпус" установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать коридор позор для желающих проголосовать на выборах.

У здания дежурят несколько десятков силовиков. Ситуация спокойная.

Здание генконсульства России во Львове тоже блокировано

Полиция также перекрыла проезд и проход к зданиям российского консульства в Одессе и посольства в Киеве.

В Одессе сотрудники полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генерального консульства России. По словам правоохранителей, проезд через границу могут осуществлять только жители близлежащих домов.

Позже в Киеве вблизи Посольства РФ в Украине националисты устроили к перфоманс и установили символическую виселицу.

Как сообщает Укринформ, около 100 протестующих из числа ВО "Свобода", Национального корпуса, организации "С14", "Правого сектора" и так называемых национальных дружин стоят на проезжей части, где теперь перекрыто движение транспорта.

В то же время, в Посольстве РФ информируют, что голосуют сотрудники дипучреждения.

Посольство РФ усиленно охраняется полицией и Нацгвардией. Ситуация спокойная.

Отметим, что в России сразу же выступили с угрозами из-за блокировки консульств. в свою очередь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не стало на сторону России из-за решения Украины запретить россиянам голосовать в Украине.

В МВД напомнили, что в Украине на территорию посольств России для участия в выборах президента будут пропускать только лиц с дипломатическим статусом.

Как сообщает Интерфакс-Украина, представителей радикальных общественных организаций у здания генконсульства пока нет. При этом за зоной перекрытия стоят 2 автозака.

Открылся ли в консульстве участок для голосования в выборах президента России – пока неизвестно, поскольку в дипломатическом учреждении сейчас не отвечают на телефонные звонки.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением дипломатов, не допустят в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента.