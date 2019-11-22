Под воду ушел популярный украинский курорт: затоплены десятки баз. Фото и видео

В курортном городе Кирилловка в Запорожской области из-за штормовой погоды затопило около 40 баз отдыха. В некоторых местах уровень воды достиг 80 метров.
Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС области. Уровень воды на базах отдыха, расположенных на Федотовой косе, составляет от 0,5 до 1 метра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
"По состоянию на 11:00 22 ноября на территории пгт. Кирилловка штормовая погода не стихает: усиление восточного ветра 20 м/с, порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. Сейчас ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Базы отдыха не работают", – говорится в сообщении.
Шторм в Кирилловке
К тому же спасатели добавили, что в 08:40 поступила информация о двух охранниках базы отдыха "Мечта" на Федотовой косе, которые из-за поднятия уровня воды не могут самостоятельно покинуть базу.
"Уровень воды достигал от 50-80 см. Прибывшие на место происшествия спасатели оказали мужчине и женщине спецодежду, чтобы преодолеть расстояние до сухой поверхности, после этого бойцы ДСНС сопровождали людей на автовокзал. Сейчас их жизням ничего не угрожает", – добавили в ДСНС
Шторм разбушевался: в Кирилловке затопило базы и дорогу на Бирючий ______ Много баз на Федотовой косе затопило, дороги на Бирючий остров тоже сейчас нет: все в воде. Плиты и ограждения у моря упали. По словам очевидцев, ветер настолько сильный, что не дает открыть двери в машине. Рабочие быстро покидают базы и уезжают дальнейшее с косы. Видео: @ romankolesnik15 ____ # zptoday🔥 # запорожьесегодня🔥 # zptoday # запорожьесегодня # зп # новостизп # новости # кирилловка # Бирючий # погода # шторм
Шторм в Кирилловке
zp.dsns.gov.ua
Шторм в Кирилловке
zp.dsns.gov.ua
Шторм в Кирилловке
zp.dsns.gov.ua
Шторм в Кирилловке
zp.dsns.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL, ночью через страшный шторм в море у берегов Одессы терпит бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель, планируется эвакуация экипажа.
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