Под Винницей в ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Фото

Глеб Иванов Общество 10:34, 23.07.2020 Обновлено: 10:42, 23.07.2020

В Литинском районе Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик – погибли четыре человека. Еще четыре человека травмированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трагическая авария произошла около 5:30 утра на автодороге вблизи села Лукашевка.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения транспорта и столкнулся с грузовиком МAN. В результате ДТП четыре пассажира легкового автомобиля погибли, а оба водителя и двое пассажиров получили травмы.

На месте пострадавшим оказывается медицинская помощь. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде в результате столкновения BMW со скорой помощью пострадали пять человек.

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