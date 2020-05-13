Под угрозой весь организм: врачи из США обнаружили новую опасность от COVID-19

Врачи установили, что COVID-19 способен вызвать синдром полиорганной недостаточности, который с высокой вероятностью приводит к смерти пациента.

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CNN передает слова доктора Скотта Бракенриджа из Медицинского колледжа Университета Флориды. Он утверждает, что у некоторых пациентов COVID-19 начинает вызывать различные реакции организма, в том числе, болезнь может привести к синдрому полиорганной недостаточности – чрезвычайно опасному явлению. Именно на долю этого синдрома приходится около 80% всей летальности в палатах реанимации.

"В некоторых случаях COVID-19 оказывает серьезное влияние на способность пациента дышать, а в других вызывает полиорганную недостаточность – когда все многие органы перестают работать", – заявил он.

Кроме привычных симптомов, врачи обнаружили, что вирус способен поражать слизистую оболочку кровеносных сосудов, что приводит к образованию тромбов, в том числе, и в легких.

COVID-19 может вызывать полиорганную недостаточность

Практикующий врач из Лос-Анджелеса Орен Фридман подтвердил эту информацию, заявив, что в сосудах пациентов с COVID-19 действительно порой обнаруживаются сгустки крови. Именно это способно привести к повреждению всех органов человека.

"Очевидно, что каждый орган вашего тела питается кровеносными сосудами, поэтому, если вирус поражает сосуды, то могут пострадать и органы", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, у половины пациентов с COVID-19, которых проверили с помощью МРТ, обнаружили аномалии головного мозга.

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