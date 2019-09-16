Под угрозой: в Чернобыле хотят восстановить символический памятник

Пожарные Чернобыльской зоны отчуждения призывают всех неравнодушных присоединиться к сбору средств на восстановление памятника "Тем, кто спас мир". Этот монумент появился через 10 лет после Чернобыльской трагедии.

Идея создания памятника родилась в мае 1995 года, когда приближалось 10-летие Чернобыльской трагедии и обсуждался план мероприятий по увековечению подвига ликвидаторов аварии. В сентябре 1995 года, после 4-х месяцев сбора информации, обработки множества эскизов, был утвержден рабочий проект, согласно которому и сооружен монумент: геральдическая часть и две скульптурные композиции.

Геральдическая часть состоит из 2-х трапециевидных 11-метровых колонн, соединенных в верхней части между собой крестом, как символ веры и жизни, в основе колонн - труба ЧАЭС над разрушенным взрывом 4-м энергоблоком, что символизирует смерть. Между крестом и разрушенным энергоблоком в центре по высоте колонн - земной шар, которая выполнена из стальной полосы, которая показывает хрупкость и уязвимость планеты от человеческой деятельности.

Опоясывают колонны два кольца, как символ 10- и 30-километровой зоны отчуждения. Кольца, которые завязаны в узел: это своеобразная аллегория неразрешимых проблем, принес с собой, выйдя из-под контроля, "мирный атом".

Памятник cotiz.org.ua

Скульптурные композиции располагаются с правой и левой сторон геральдической части на площадках, на каждой из которых по 4-х скульптуры. На правой - скульптуры пожарных. На левой – фигуры химика-дозиметриста, потерпевшего, врача, спешит на помощь, и работника ЧАЭС, который перекрывает задвижку канала с теплоносителем в реактор.

Место для расположения памятника определили в непосредственной близости от территории отряда пожарных, слева от ворот и КПП.

15 апреля 1996 скульптурная композиция была установлена на площадке. 26 апреля 1996 состоялось торжественное открытие памятника "Тем, кто спас мир". Как рассказывает создатель проекта Иван Симонов, в тот момент никто не ожидал, что монумент станет центральным объектом, где впоследствии будут возлагать цветы президенты и почтить память погибших. В течение двух десятков лет, в годовщину трагедии, весь личный состав выстроился у памятника, звучала сирена, люди несли цветы. Это особое, сакральное место для тех, чьи родные погибли во время ликвидации. Сейчас в сети можно найти множество фотографий у памятника, и он даже стал символом города Чернобыль, где посетители останавливаются почтить погибших и сделать фото на память о великой трагедии современности.

Но пока памятник под угрозой. Благодаря народному происхождению, так случилось, что монумент не находится ли ни на чьем балансе. Поэтому бюджетных средств для его содержания, обновления и ремонта не предусмотрено. Сейчас спасатели-пожарные Чернобыля, чьи коллеги положили свою жизнь спасая мир, в кооперации с общественной организацией "Припять.ком", ГП "ЦОТИЗ" и другими организациями, работающими в зоне отчуждения, под патронатом Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Украина, обращаются ко всем неравнодушным, поддержать реставрацию памятника, напоминает нам о человеческом вклад собственными жизнями в борьбе с монстром, который вспыхнул 26 апреля 1986. На собранные средства планируется сделать реставрационные и ремонтные работы, и при наличии дополнительных средств, смонтировать освещение.

Перечислить средства можно по следующим реквизитам:

Получатель: ОО МОО Центр Припять.ком ОО

Код получателя: 35030714

Банк: Филиал "расчетный центр АО КБ" Приватбанк "

Счет получателя: 2600205260882

IBAN: UA843206490000026002052608882

Код банка: 320649

Назначение платежа: Благотворительный добровольный взнос на реставрацию памятника "Тем, кто спас мир", или безвозвратную финансовую помощь на реставрацию памятника "Тем, кто спас мир"

Работы планируется выполнить в этом году, чтобы памятник "Тем, кто спас мир", не только пережил зиму, но и был обновлен до следующей годовщины Чернобыльской трагедии и существовал еще много лет.

После завершения восстановительных работ, памятник будет принято на баланс музея "Звезда Полынь", расположенного в городе Чернобыль.

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