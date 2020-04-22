Под угрозой семьи: украинский врач рассказала, как медики спасаются от коронавируса

В условиях постоянной работы с больными коронавирусом украинские медики, в отличие от коллег за рубежом, не имеют возможности изолироваться от родных, чтобы не подвергнуть их риску заражения COVID-19.

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Таким признанием поделилась в интервью "Радио НВ" фельдшер по медицине неотложных состояний в Центре экстренной и медицины катастроф города Киева Виктория Сердюк.

"Мне кажется, что это довольно личное дело. Конечно, нам не хочется подвергать опасности ни себя, ни своих родных, но у нас нет возможности самоизолироваться, в основном все проживают дома", – отмечали она.

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В то же время фельдшер добавила, что в условиях пандемии медики действуют согласно собственным "протоколами". Например, стараются, чтобы рабочая форма не контактировала с одеждой, в которой они приходит на работу. А возвращаясь домой, обязательно стирают ее.

"Не все подстанции обеспечены душевыми кабинами и не все могут принять душ на работе. Стараемся всячески обрабатывать руки, время от времени обрабатывать дом спиртосодержащими веществами и проводить какую-то банальную дезинфекцию. И используем средства индивидуальной защиты в виде масок, находясь на улице, по дороге с работы домой и наоборот", – рассказала Сердюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, в Украине заразились коронавирусом уже 1138 медицинских работников.

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