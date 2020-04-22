Главная Новости
22 апреля • обновлено в 14:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Под угрозой семьи: украинский врач рассказала, как медики спасаются от коронавируса

1.4т
Читать материал на украинском

В условиях постоянной работы с больными коронавирусом украинские медики, в отличие от коллег за рубежом, не имеют возможности изолироваться от родных, чтобы не подвергнуть их риску заражения COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Таким признанием поделилась в интервью "Радио НВ" фельдшер по медицине неотложных состояний в Центре экстренной и медицины катастроф города Киева Виктория Сердюк.

"Мне кажется, что это довольно личное дело. Конечно, нам не хочется подвергать опасности ни себя, ни своих родных, но у нас нет возможности самоизолироваться, в основном все проживают дома", – отмечали она.

Под угрозой семьи: украинский врач рассказала, как медики спасаются от коронавируса

molbuk.ua

В то же время фельдшер добавила, что в условиях пандемии медики действуют согласно собственным "протоколами". Например, стараются, чтобы рабочая форма не контактировала с одеждой, в которой они приходит на работу. А возвращаясь домой, обязательно стирают ее.

"Не все подстанции обеспечены душевыми кабинами и не все могут принять душ на работе. Стараемся всячески обрабатывать руки, время от времени обрабатывать дом спиртосодержащими веществами и проводить какую-то банальную дезинфекцию. И используем средства индивидуальной защиты в виде масок, находясь на улице, по дороге с работы домой и наоборот", – рассказала Сердюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, в Украине заразились коронавирусом уже 1138 медицинских работников.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
медики
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги