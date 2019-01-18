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Под угрозой исчезновения: ученые предупредили о дефиците популярного напитка

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Некоторые сорта кофе могут полностью исчезнуть из-за глобального потепления и непоправимых изменений в климате.

Так, под угрозой вымирания оказались около 60% диких разновидностей арабики и робусты, пишет журнал Science.

"Виной стала стремительная смена климата — из-за этого кофейные деревья начали сильнее болеть и быстрее умирать", — пояснили исследователи одного из университетов Великобритании.

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Однако ученые отметили, что существует 145 видов кофе, которым потепление не только не повредит, а и пойдет на пользу.

Кроме повышения температуры, среди негативных факторов влияния на растения также назвали человеческую деятельность.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Как писал OBOZREVATEL, ученые заявили, что бананы находятся в зоне риска полного исчезновения из-за опасного вируса Фузариум. Инфекция может распространиться на территорию Южной Америки, которая является одним из основных экспортеров фрукта.

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Место
Великобритания
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