Под ударом любимые страны туристов: редкая гибридная буря обрушится на Средиземноморье

На этих выходных сильный и редкий шторм достигнет восточного Средиземноморья.

Гибридная буря, часто называемая "медикан" (Средиземноморье + ураган), имеет черты, подобные ураганам и тайфунам, сообщает CNN.

Согласно исследованию, опубликованному в 2011 году, за год случается только 1-2 "медикана". Эти сильные штормы обычно происходят в течение сентября и октября, когда температура морской поверхности в Средиземном море все еще довольно теплая, хотя они могут возникать в любое время года.

В последние дни текущий шторм вызвал внезапное наводнение в Тунисе и Ливии, прежде чем переместиться на север над Средиземным морем в Европу.

Ожидается, что система будет медленно двигаться по острову Крит и южной Греции в субботу, прежде чем наберет скорость и отправиться в западную Турцию в воскресенье.

Области Греции и Турции будут поражены сильными дождями и очень сильными ветрами.

На Крите и других южных островах Греции может упасть до 4-6 дюймов (100-150 миллиметров) дождя, что может привести к внезапному наводнению. Такие города, как Измир в Турции и Каламата в Греции могут получить от 2 до 3 дюймов (от 50 до 60 миллиметров) осадков.

К счастью, "медикан", скорее всего, поглотится в реактивном потоке верхнего уровня и не будет задерживаться в юго-восточной Европе, что ограничит количество наводнений от бури.

