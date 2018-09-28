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Под ударом любимые страны туристов: редкая гибридная буря обрушится на Средиземноморье

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На этих выходных сильный и редкий шторм достигнет восточного Средиземноморья.

Гибридная буря, часто называемая "медикан" (Средиземноморье + ураган), имеет черты, подобные ураганам и тайфунам, сообщает CNN.

Согласно исследованию, опубликованному в 2011 году, за год случается только 1-2 "медикана". Эти сильные штормы обычно происходят в течение сентября и октября, когда температура морской поверхности в Средиземном море все еще довольно теплая, хотя они могут возникать в любое время года.

Медикан

Медикан

CNN

В последние дни текущий шторм вызвал внезапное наводнение в Тунисе и Ливии, прежде чем переместиться на север над Средиземным морем в Европу.

Ожидается, что система будет медленно двигаться по острову Крит и южной Греции в субботу, прежде чем наберет скорость и отправиться в западную Турцию в воскресенье.

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Области Греции и Турции будут поражены сильными дождями и очень сильными ветрами.

На Крите и других южных островах Греции может упасть до 4-6 дюймов (100-150 миллиметров) дождя, что может привести к внезапному наводнению. Такие города, как Измир в Турции и Каламата в Греции могут получить от 2 до 3 дюймов (от 50 до 60 миллиметров) осадков.

К счастью, "медикан", скорее всего, поглотится в реактивном потоке верхнего уровня и не будет задерживаться в юго-восточной Европе, что ограничит количество наводнений от бури.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик предупредила о приближении шторма в Украине.

Объект
погода
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