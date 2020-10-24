Под Тернополем три человека погибли от отравления газом

Мирослав Семенюк Общество 09:07, 24.10.2020

В Тернопольской области от отравления природным газом погибли три человека.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС Украины, 23 октября в селе Байковцы Тернопольского района в частном жилом доме обнаружены тела троих погибших.

Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались.

"Предполагаемая причина – отравление природным газом”, – говорится в сообщении.

Подробности гибели людей выясняются.

Трагедия произошла в селе Байковцы.
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове умерла при странных обстоятельствах 18-летняя девушка: газовщики назвали причиной трагедии пар в ванной.

В Винницкой области в доме пенсионера найдены мертвыми двое малолетних детей и хозяин.

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