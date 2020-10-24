Под Тернополем три человека погибли от отравления газом
В Тернопольской области от отравления природным газом погибли три человека.
Как сообщается на официальном сайте ГСЧС Украины, 23 октября в селе Байковцы Тернопольского района в частном жилом доме обнаружены тела троих погибших.
Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались.
"Предполагаемая причина – отравление природным газом”, – говорится в сообщении.
Подробности гибели людей выясняются.
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