Под Тернополем пронесся мощный торнадо: впечатляющие видео

На территории Тернопольской облати 9 июня зафиксировали редкое атмосферное явление. Там прошелся торнадо.

Соответствующими видео украинцы делились в Facebook. Там хорошо видно, как торнадо прошелся по полю. К счастью, мощная стихия не добралась до села (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В частности, торнадо заметили в районе Озерной и в селе Козова Козовского района.

Под Тернополем заметили мощный торнадо Скриншот

"Имеете Техас. Полем идет. Ой, наделает беды", – прокомментировал очевидец.

В комментариях пользователи также отмечали, что в этот день такое же было и в селе Тауров.

Как сообщал OBOZREVATEL, по центральной части Польши 7 июня прошлась сильная буря, которая повалила деревья и разрушила крыши некоторых домов. Пострадала 45-летняя женщина, она попала в больницу с переломами обеих ног.