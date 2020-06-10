Под Тернополем пронесся мощный торнадо: впечатляющие видео

Глеб Иванов Общество 10:09, 10.06.2020 Обновлено: 10:09, 10.06.2020

На территории Тернопольской облати 9 июня зафиксировали редкое атмосферное явление. Там прошелся торнадо.

Соответствующими видео украинцы делились в Facebook. Там хорошо видно, как торнадо прошелся по полю. К счастью, мощная стихия не добралась до села (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В частности, торнадо заметили в районе Озерной и в селе Козова Козовского района.

Под Тернополем заметили мощный торнадо
Скриншот

"Имеете Техас. Полем идет. Ой, наделает беды", – прокомментировал очевидец.

В комментариях пользователи также отмечали, что в этот день такое же было и в селе Тауров.

Как сообщал OBOZREVATEL, по центральной части Польши 7 июня прошлась сильная буря, которая повалила деревья и разрушила крыши некоторых домов. Пострадала 45-летняя женщина, она попала в больницу с переломами обеих ног.

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