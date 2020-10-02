Под Тернополем от осложнений COVID-19 умер врач, который спасал людей от коронавируса

В Почаеве Тернопольской области 30 сентября от осложнений коронавирусной болезни умер врач-терапевт Иван Венжинович в возрасте 51 года.

Об этом сообщили на Facebook-страницах Почаевской районной коммунальной больницы и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

"Он работал в инфекционном отделении местной больницы и с первых дней пандемии боролся с #COVID19 на передовой. Его работа спасала жизни, а лицо и история помогли рассказать о героической борьбе украинских медиков с #COVID19 всей Украине и далеко за ее пределами", – говорится в сообщении.

Иван Венжинович. Почаївська РКЛ в Facebook

По данным местного издания "Галас", Венжиновича похоронили 1 октября. У мужчины остались жена и двое детей.

Напомним, что в мае 2020 года Венжинович пообщался с журналистами издания The Associated Press, которым рассказал, что новая система в Украине не справилась должным образом во время вспышки коронавируса.

"Они не посещают пациентов, а дают консультации по телефону. Все боятся заразиться коронавирусом", – говорил врач о "самоустранении" семейных врачей в Почаеве.

Иван Венжинович умер. UNICEF Ukraine в Facebook

Под Тернополем умер врач. UNICEF Ukraine в Facebook

Медику был 51 год. Почаївська РКЛ в Facebook

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