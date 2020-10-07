Под Сумами произошел выброс аммиака. Видео ЧП

Под Сумами, возле станции Торопиловка в Степановке, произошел выброс аммиака.

О факте выброса сообщило "Суспільне" со ссылкой на директора департамента гражданской защиты населения Сумской облгосадминистрации Александра Милаша.

"По предварительным данным, на одном из предприятий вблизи поселка Степановка Сумского района произошла нештатная ситуация", – сообщил ведущий специалист сектора связей со СМИ и работы с общественностью Управления ГСЧС в Сумской области Евгений Могиленец. О характере "нештатной ситуации" и уровне угрозы для людей спасатели не сообщили.

Начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко рассказала, что произошла разгерметизация железнодорожной цистерны.

Специалисты ГСЧС сообщили в Госпродпотребслужбу, что опасных концентраций аммиака на месте разгерметизации не выявили, сказала Тищенко. Эксперты совместно с областным лабораторным центром в настоящее время работают на месте аварии и проводят замеры, чтобы определить, существует ли опасность для людей.

"Учитывая свойство этого газа, скорее всего, его концентрация уже разбавлена воздушными массами и угрозы для людей не представляет", – сказала Тищенко.

В сети появилось видео с Торопиловки, на котором зафиксирован момент разгерметизации цистерны.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, полиция и спасатели посетили место происшествия, пока устанавливается, был ли выброс именно аммиака. Причины появления белого облака, по его словам, пока не известны.

Информация на сайте ГСЧС по состоянию на 17:55 отсутствует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, в ночь на 10 августа, город Каменское в Днепропетровской области накрыло толстым слоем графитовой пыли. Местные жители отметили значительное увеличение загрязняющих выбросов с Днепровского металлургического комбината.