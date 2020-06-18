Под судом в Киеве устроили акцию поддержки Порошенко. Фото и видео

У здания Печерского суда, где сегодня будут избирать меру пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко, собралось около 5 тысяч его сторонников.

Люди стоят с партийной символикой и флагами Украины (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца новости).

Организаторы акции установили большой монитор прямо под стенами суда, чтобы транслировать заседание.

Слушание должно начаться ориентировочно в 15:15.

Петр Порошенко уже прибыл в суд.

Ранее в СМИ появилась информация, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова просила перенести суд по избранию меры пресечения Порошенко в связи со смертью его отца, и сторона защиты якобы об этом знала.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опроверг эту информацию.

"Это всё циничное вранье и спекуляции на смерти. Порошенко явится сегодня в суд в 15:00 и будет возражать против переноса заседания. Похороны назначены на пятницу, 19 июня. С адвокатами за два дня никто не связывался. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоится в 12:00 в клубе Кабмина. Лицемерная забота генпрокурора о чувствах семьи никому не нужна", – написал он в Facebook.

В зал суда поддержать Порошенко пришли депутаты "Европейской солидарности".

"Европейская Солидарность" в зале суда. Под Печерским судилищем тысячи человек. Прокуроры и судья Вовк готовы выполнять политический заказ Зеленского", - написала в Facebook нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

Нардепы "Европейской солидарности" пришли в суд поддержать Порошенко Facebook Ирины Геращенко

Акция под Печерским судом в поддержку Петра Порошенко Телеграм-канал Политика страны

Акция под Печерским судом в поддержку Петра Порошенко Телеграм-канал Политика страны

Акция под Печерским судом в поддержку Петра Порошенко Телеграм-канал Политика страны

Акция под Печерским судом в поддержку Петра Порошенко Телеграм-канал Политика страны

В зале Печерского суда собрались депутаты "Европейской солидарности" Facebook Ирины Геращенко

В зале Печерского суда собрались депутаты "Европейской солидарности" Facebook Ирины Геращенко

В зале Печерского суда собрались депутаты "Европейской солидарности" Facebook Ирины Геращенко

В зале Печерского суда собрались депутаты "Европейской солидарности" Facebook Ирины Геращенко

В зале Печерского суда собрались депутаты "Европейской солидарности" Facebook Ирины Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании суда 18 июня Офис генерального прокурора будет требовать для Петра Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей.