Под судом, где избирают меру пресечения Стерненко, подорвали петарду и произошли стычки

Под зданием Шевченковского райсуда Киева, где избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко, подорвали петарду.

Об этом сообщили на странице в Facebook "Киев Оперативный", опубликовав соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Во дворе сейчас гарячо, а под зданием Шевченковского суда еще жарче, поскольку там сейчас проходит заседание по делу Сергея Стерненко", – написали в паблике.

Как сообщило издание "Страна", петарду бросил националист Алексей Цымбалюк.

У входа в здание собралась большая группа поддержки Стерненко. Активисты скандировали "Позор!". В микрофон они призывали заходить в здание суда. Вместе с тем вход заблокировали бойцы Нацгвардии.

Позже полиция оттеснила толпу сторонников Стерненко от здания. Произошла короткая потасовка.

Напомним, одесскому активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а также незаконном ношении холодного оружия.

Facebook/Киев Оперативный

Facebook/Киев Оперативный

Facebook/Киев Оперативный

Facebook/Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL: