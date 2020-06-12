Под судом, где избирают меру пресечения Стерненко, подорвали петарду и произошли стычки
Под зданием Шевченковского райсуда Киева, где избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко, подорвали петарду.
Об этом сообщили на странице в Facebook "Киев Оперативный", опубликовав соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).
"Во дворе сейчас гарячо, а под зданием Шевченковского суда еще жарче, поскольку там сейчас проходит заседание по делу Сергея Стерненко", – написали в паблике.
Как сообщило издание "Страна", петарду бросил националист Алексей Цымбалюк.
У входа в здание собралась большая группа поддержки Стерненко. Активисты скандировали "Позор!". В микрофон они призывали заходить в здание суда. Вместе с тем вход заблокировали бойцы Нацгвардии.
Позже полиция оттеснила толпу сторонников Стерненко от здания. Произошла короткая потасовка.
Напомним, одесскому активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а также незаконном ношении холодного оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе 7 февраля 2018 года напали на гражданского активиста, бывшего главу местного "Правого сектора" Сергея Стерненко.
Позже в сети появились подробности покушения на Стерненко.
Генпрокуратура Украины объявила о подозрении одесскому активисту Сергею Стерненко, который смертельно ранил нападавшего в мае 2018 года.
Под стенами главного следственного отдела СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве 18 мая 2020 года сотни людей провели акцию "Руки прочь от Стерненко" – в поддержку одесского активиста "Правого сектора". Его вызывали на допрос, чтобы, как предполагал он сам, вручить подозрение в убийстве.
9 июня Служба безопасности Украины вызвала Стерненко для вручения письменного подозрения.
Андрей Радионов, который возглавлял группу прокуроров по делу одесского активиста Сергея Стерненко, отказался подписывать подозрение, полученное от следователя СБУ.
11 июня активисту Сергею Стерненку вручили постановление о принудительном приводе в СБУ для получения уведомления о подозрении в самозащите.