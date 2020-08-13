Под Скадовском в ДТП с грузовиком погиб отец и двое детей. Фото

Под Скадовском в ДТП с грузовиком погиб отец и двое детей.

У города Скадовск Херсонский области столкнулись два автомобиля, в результате погиб мужчина и двое его малолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе главного управления Национальной полиции в Херсонской области, по предварительным данным, 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем Volkswagen Golf выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым микроавтобусом.

В результате аварии 49-летний муж водителя и двое их сыновей в возрасте 11 и 14 лет, погибли.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 6 км от Скадовска.

В Скадовске столкнулись Volkswagen Golf и грузовой микроавтобус hr.npu.gov.ua

На месте работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Событие предварительно квалифицировали по ч.3 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкцией этой статьи предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Автомобилем Volkswagen Golf руководила 45-летняя жительница Херсона hr.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 10 августа на Полтавском шоссе произошла смертельное авария – водитель одного из авто не справился с управлением. На месте погиб годовалый ребенок. Позже в больнице умерла мама малыша.