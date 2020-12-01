Под Севастополем дно загадочно пересохшего водоема хотят застроить домами – расследование

В селе Орлиное возле Севастополя в оккупированном Россией Крыму место, где располагался один из самых крупных водоемов Байдарской долины – Туринский пруд, –могут отдать под застройку.

К такому мнению пришли местные жители, когда обнаружили, что территория водоема пропала из кадастровой карты. Тем временем оккупанты заверяют, что не планируют застраивать пруд, пишут "Крым.Реалии".

Байдарская долина. krymr.com

Общая площадь территории составляет более 46,3 гектаров, а в наиболее полноводные годы площадь зеркала воды пруда превышала 8 гектаров. Около двух лет назад водоем полностью пересох.

"На публичной кадастровой карте России указано, что земельный участок может использоваться "для строительства и обслуживания здания жилищного и общественного назначения". Как такое могло случиться, жители Байдарской долины не понимают, но при этом они уверены, что "глаз на эту территорию положили застройщики". Кроме вида разрешенного использования, у этого участка появился официальный адрес: улица Владимира Высоцкого, 9", – пишет издание.

Участок с пересохшим прудом. krymr.com

Отмечается, что Туринский пруд загадочным образом исчез в апреле 2019 года, когда еще летом 2018 года он был полноводным. Местные жители считают, что это произошло "в интересах третьих лиц".

За месяц до инцидента был проведен аукцион, по итогам которого территорию Туринского пруда отдали в пользование коммерческой компании, с которой власти заключили договор водопользования.

Итоги аукциона. krymr.com

После того, как информация была предана огласке, так называемый "глава" поселковой администрации Александр Богуш заявил, что потребовался аварийный сброс воды из-за нарушений в работе водовыпуска и протекания дамбы.

Местный житель Ленур Усманов подтверждает, что проблемы с гидротехническими сооружениями на пруду действительно были.

"Когда мы об этом узнали, начали требовать у властей копии документов, на основании которых они приступили к ремонту. Мы этого требовали не из вредности, а потому что хотели убедиться, что с прудом ничего не случится и он останется доступным для жителей Севастополя", – рассказал он.

По словам активиста, документы жители Байдарской долины так и не увидели, зато услышали множество обещаний, каким будет пруд и территория вокруг него после окончания реконструкции.

Усманов напомнил, что "власти" говорили об углублении дна пруда на два метра, о чистой воде и даже о парке на прибрежной территории. "Фактически нас банально обманули", – подчеркнул активист.

Байдарская долина. Google Maps

В 2019 году представители оккупационных властей заявляли, что в первой половине 2020 года должна была начаться реконструкция. В 2020-м они заявили, что заполнить водоем в ближайшие месяцы не выйдет из-за "состояния плотины, которая продолжит давать течь".

По словам местного эколога Маргариты Литвиненко, несмотря на то, что водоем был искусственно создан в середине 20 века, он уже стал частью водного баланса Байдарской долины. Поэтому, ни власть, ни коммерческая структура не в праве "завозить на его дно землю для дальнейшей застройки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму местные "власти" отдали под застройку пляж "Эврика" под Алуштой.