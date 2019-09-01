"Под охраной УССР": кто убивает уникальный киевский костел

Почему разрушается костел святого Николая в Киеве и какую роль в этом играет Министерство культуры Украины? В какие суммы обходится государству содержание костела и "ремонты", которые лишь ухудшают состояние уникального творения архитектора Городецкого? Почему Минкульт, который не способен сохранить памятник, упорно протестует против его передачи католической общине, которая готова найти миллионы долларов и восстановить костел?

OBOZREVATEL продолжает разбираться в критической ситуации, сложившейся вокруг главной визитки Киева.

От былого величия костела Городецкого скоро не останется и следа

Мы уже писали о том, в каком состоянии сейчас находится уникальный архитектурный памятник - костел святого Николая в Киеве. Прочитать об этом можно здесь.

Несмотря на бесконечные ремонты состояние костела постоянно ухудшается:

снаружи на стенах заметны трещины;

разрушаются и отваливаются элементы декора;

фасад покрыт белыми пятнами от шпаклевки;

стены подвальных помещений изъедены плесенью и грибком;

обнаженные электропровода создают угрозу возникновения короткого замыкания;

стены и колонны главного зала покрыты плесенью и трещинами.

Сейчас костел святого Николая находится в сфере управления Министерства культуры – как памятник архитектуры национального значения. Здесь с 80-х годов прошлого столетия расположен Национальный дом органной музыки - нынешний балансодержатель здания. Именно тогда, под "новоселье", здесь в 1978 году был проведены последние более-менее серьезные реставрационные работы.

Впрочем, ни они, ни последующие почти 30 лет хозяйствования здесь уже независимой Украины, не смогли полностью стереть "советского" налета. Слишком крепко он въелся в стены костела со времен, когда новая советская власть использовала его сначала как склад, а затем – в качестве архива. Даже табличка на входе в храм до сих пор извещает посетителей, что костёл находится под охраной УССР...

Костел святого Николая - до сих пор "под охраной УССР"

Во времена независимости здесь время от времени проводятся какие-то ремонтные работы. Из более или менее серьезных – незавершенный ремонт фасада 15 лет назад, после которого костел покрылся белыми пятнами, и ремонт кровли в 2015-м. А за год до того здесь проводились работы по гидроизоляции. Которая, впрочем, по наблюдениям настоятеля храма Андрея Рака, свое прямое назначение выполняет посредственно.

"В 2014 году была сделана гидроизоляция. Но работы были проведены некачественно. Потому что вода как раньше попадала в храм, так и сейчас попадает", - говорит настоятель.

Парафия пыталась ослабить хоть один из разрушительных для костела факторов: вибрации от поездов метрополитена, который проходит прямо под храмом. Андрей Рак рассказывает: узнав о технологии, благодаря которой вибрации можно уменьшить за счет резиновых прокладок под путями, приход официально обратился к администрации киевского метро с просьбой это сделать. Однако у метрополитена, который в качестве погашения фиктивного долга переплатил одиозному российскому олигарху Фуксу не менее 300 млн грн, при этом, по данным OBOZREVATEL, общая сумма "долга" достигает 1,6 млрд грн - на сохранение уникального памятника средств не нашлось.

Пока неизвестно, сколько денег было потрачено на ремонтные работы в костеле святого Николая за время независимости. Министерство культуры называет только расходы из госбюджета за последние 5 лет – и они превышают 20 млн. грн. Эти средства, согласно официальной информации, тратились на "разработку проектной документации и первоочередные и противоаварийные работы". При этом в Минкульте признают: здание нуждается в реставрации и проведении капитального ремонта. Сейчас в ведомстве запланировали "частичную реставрацию костела", на которую надо найти около 127 млн грн.

Ответ Минкульта на обращение прихода святого Николая, январь 2019

Ответ Минкульта на обращение прихожан прихода святого Николая, июль 2019

Если же взяться за спасение здания всерьез, расходы госбюджета исчисляться похожими цифрами, но не в гривнах, а в долларах.

"Насколько мне известно, речь идет о миллионах долларов. Потому что нужно укреплять фундамент, стены, ремонтировать крышу, еще многое сделать. Поэтому средств понадобится много. Очень много", - говорит Андрей Рак.

Настоятель костела Андрей Рак

Сейчас верующие прихода святого Николая вновь обратились к президенту Украины с просьбой рассмотреть вопрос передачи костела в пользование римско-католической общине. Однако они подозревают, что это обращение постигнет судьба всех предыдущих – и ответ снова придет из Министерства культуры. И в нем в очередной раз будет указано, что говорить о подобных изменениях до переезда Дома органной музыки в другое помещение – преждевременно. А средств на такое помещение у государства пока нет.

В главном зале костела установлен самый большой в Украине орган

"Мы не возражаем против сосуществования в одном помещении с Домом органной музыки. Но хотелось бы, чтобы мы тоже здесь имели хоть какое-то право голоса. Идеальным, по-моему, был бы вариант, когда бы мы вместе были здесь 5 лет, а за это время Киев или государство построили бы новый дом органной музыки. И каждый бы имел свое", - говорит настоятель.

Отсутствие ремонта прячут за строительными заборами

В Минкульте же уверены: уже сделали для католиков все, что могли - и впустили их в храм с условием, что они будут оплачивать свою долю коммунальных платежей.

Судя по ответам Минкульта на обращение верующих и прихода, там до сих пор не могут подсчитать, сколько же потрачено на поддержание состояния костела за все годы независимости.

Минкульт "не располагает информацией" о том, сколько государственных средств было потрачено на "ремонт" костела за годы независимости

А вот на запрос OBOZREVATEL в ведомстве ответили куда более конкретно. Так, согласно ответу Минкульта, на содержание самого костела и админпомещения при нем за период с 2013-го по первую половину 2019 года балансодержатель - Дом органной музыки - потратил 6 миллионов 778 тысяч 806 гривен собственных средств. Из них в 150,5 тысяч гривен обошлось защитное ограждение вокруг храма.

Что же касается целевого финансирования капитальных ремонтов, то, по данным Минкульта, на это было потрачено:

При этом, несмотря на многочисленные предупреждающие таблички и падающие элементы фасада, ответ Министерства гласит: здание НЕ признано аварийным.

Полный ответ Министерства культуры:

Остается загадкой, почему, несмотря на немалые деньги, предназначенные для ремонта костела, он так и продолжает разрушаться? Почему этим деньгам не было найдено более эффективное применение - например, в строительстве нового, отвечающего всем требованиям, здания для Дома органной музыки? Ведь это позволило бы не мучить ни киевских католиков, которые вынуждены тесниться в подвалах в храме, который строили их предки, ни музыкантов, для которых работа в мало приспособленных для этого помещениях костела вряд ли является такой уж комфортной.

Основная отговорка на просьбы передать костел католической общине - "некуда переселить Дом органной музыки"

P.S. OBOZREVATEL продолжит отслеживать тему и вынуждать чиновников принять меры для спасения костела святого Николая. Потому что медлить и бездействовать больше нельзя.

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