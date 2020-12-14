Под Офисом президента появились каток и карусель, а на балконах – выросли елки. Фото

В Киеве перед Офисом президента на улице Банковой начали обустройство праздничной новогодней зоны.

Об этом сообщило издание "Буквы". Здесь уже установили живую новогоднюю елку.

Возле здания также продолжили работы по сооружению катка. Его территорию огородили каркасами бортиков и залили лед.

На балконах Офиса установили небольшие елочки, но пока их не украсили.

Также недалеко от входа в здание установили большую карусель и домики, в которых, очевидно, будут продавать сувениры и еду.

Праздничная зона начнет работу на день Святого Николая 19 декабря.

Как рассказала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в комментарии "КП в Украине", елку перед ОП нарядят особенными украшениями с "эксклюзивной и важной ценностной историей".

А зажгут новогоднее дерево супруги Зеленские. Тогда же и заработает вся праздничная зона.

Также Мендель добавила, что президент и сотрудники Офиса уйдут на праздники в небольшой отпуск. Однако глава государства постоянно будет находиться на связи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с главной елки Украины, что на Софийской площади, таки сняли сказочную шляпу, которую украинцы прозвали "колдовской". Вскоре 31-метровую новогоднюю красавицу должна украсить восьмиугольная звезда.