Под Офисом генпрокурора требовали отставки Венедиктовой. Фото

В понедельник, 10 августа, под Офисом генерального прокурора в Киеве проходила акция протеста. Активисты требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Как сообщает ТСН, участники акции считают, что прокуратура преследует патриотов. В частности, они убеждены, что Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко безосновательно обвинены в причастности к убийству Павла Шеремета.

Митингующие уверяют, что одесского активиста Сергея Стерненко якобы судят также без всяких доказательств, а генпрокурор Венедиктова, утверждают активисты, тормозит дело против судей.

Акция протеста была мирной, но участники готовы к более радикальным мерам в случае невыполнения их требований.

Также о митинге под стенами Офиса генпрокурора сообщил медиа-координатор общественной организации maidan.org.ua Виталий Овчаренко, опубликовав фото с места событий.

"Сейчас у Генеральной прокуратуры Украины акция предупреждения против развертывания политических репрессий в Украине, которые повторяют времена Януковича. Генеральная прокуратура Зеленского – превратилась в прокурватуру. Нет политическим репрессиям!" – подчеркнул он.

Под Офисом генпрокурора прошла акция протеста. Facebook Виталия Овчаренко

Под Офисом генпрокурора прошла мирная акция протеста. Facebook Виталия Овчаренко

Под стенами Офиса генпрокурора требовали отставки Венедиктовой. Facebook Виталия Овчаренко

Под Офисом генпрокурора прошла акция протеста за отставку Венедиктовой. Facebook Виталия Овчаренко

Митинг под Офисом генпрокурора. Укринформ

Под Офисом генпрокурора прошел митинг. Укринформ

Митинг против Венедиктовой. Укринформ

Акция протеста против политического преследования. Укринформ

Активисты использовали дымовые шашки и файеры. Укринформ

Активисты использовали дымовые шашки и файеры. Укринформ

Акция протеста под Офисом генпрокурора. Укринформ

Протест против Венедиктовой. Укринформ

Активисты принесты шины под Офис генпрокурора. Укринформ

Активисты использовали гасло "Stop Прокурватура". Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Москаль призвал ГБР возбудить уголовное дело против генпрокурора Ирины Венедиктовой. Причиной стал отказ выполнять решение Печерского суда Киева, который обязал начать уголовные производства против главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса.