Под Одессой – вспышка опасной болезни: закрыли школу

В двух селах под Одессой произошла вспышка вирусного гепатита А.

В селе Каменка Беляевского района гепатитом заболели двое взрослых, а в селе Васильевка инфекция поразила один из классов местной школы – там диагноз "гепатит А" был поставлен 5 школьникам и одному взрослому. Об этом сообщили в пресс-службе Беляевской райгосадминистрации.

В связи с этим в райадминистрации решили закрыть школу на карантин длительностью 35 дней, говорится на сайте РГА.

Сельсовет Васильевки выделил 34 тысячи гривен на покупку необходимой вакцины.

Карантин в школе

В настоящий момент проводится переучет всех детей села и соответствующая имунопрофилактика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком семеро жителей одного микрорайона, среди которых двое маленьких детей, заболели болезнью Боткина – гепатитом А.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!