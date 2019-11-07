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7 ноября • обновлено в 17:15
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Под Одессой – вспышка опасной болезни: закрыли школу

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В двух селах под Одессой произошла вспышка вирусного гепатита А.

В селе Каменка Беляевского района гепатитом заболели двое взрослых, а в селе Васильевка инфекция поразила один из классов местной школы – там диагноз "гепатит А" был поставлен 5 школьникам и одному взрослому. Об этом сообщили в пресс-службе Беляевской райгосадминистрации.

В связи с этим в райадминистрации решили закрыть школу на карантин длительностью 35 дней, говорится на сайте РГА.

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Сельсовет Васильевки выделил 34 тысячи гривен на покупку необходимой вакцины.

Карантин в школе

Карантин в школе

В настоящий момент проводится переучет всех детей села и соответствующая имунопрофилактика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком семеро жителей одного микрорайона, среди которых двое маленьких детей, заболели болезнью Боткина – гепатитом А.

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Место
Украина Одесса
Тег
инфекция
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