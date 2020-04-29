Под Одессой вспыхнул масштабный лесной пожар. Фото и видео
В Подольском районе Одесской области, возле села Борщи, вспыхнул серьезный лесной пожар, охвативший территорию 2,5 гектара.
По словам местных жителей, огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра, его развернуло в сторону села Гонората. Об этом сообщает "Думская ТВ" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"На месте работает четыре пожарных машины, но этого явно недостаточно", – говорят очевидцы.
В свою очередь в пресс-службе ГСЧС в области утверждают, что пока площадь пожара составляет 2,5 гектара, угрозы жилому сектору нет.
"Возгорание происходит в нижней части леса. Горит сухая трава и кустарник. Угрозы жилому сектору нет. На месте работают пожарные расчеты", – заверили в ведомстве.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам метеоролога Веры Балабух, в Украине на фоне геологической засухи в ближайшем будущем будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней, что приведет к большому количеству пожаров по всей стране.