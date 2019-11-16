Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь". Фото и видео

Под Одессой в новом строящемся поселке "Черноморская Ривьера" установили арт-объект под названием "Дочь". Он представляет собой 10-метровый профиль девочки. Скульптура выполнена из стали, ее вес – 750 кг.
Это первый арт-объект из серии "Семья", которая будет состоять из профилей дочери, сына, отца и матери. Об этом на своей странице в Facebook написал автор инсталляции одесский скульптор Александр Милов (чтобы посмотреть фото скульптуры и видео ее установки, проскролльте страницу до конца).
Прототипом скульптуры стала дочь Александра Милова Мария. Пользователи сети оставляют восторженные комментарии:
"Класс! Таки похожа!", "Очень круто", "Вот это подарок дочери", – пишут люди.
Пользователи сети в восторге от инсталляции
Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"
facebook.com/milovalexandr
Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"
facebook.com/milovalexandr
Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"
facebook.com/milovalexandr
Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"
facebook.com/milovalexandr
Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"
facebook.com/milovalexandr
Отметим, что одессит Александр Милов приобрел всемирную известность благодаря своей гигантской скульптуре LOVE, которая была представлена на фестивале Burning Man в США. Ее уменьшенная копия установлена в Одессе на поселке Котовского.
Инсталляция LOVE
dumskaya.net
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