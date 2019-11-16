Главная Новости
16 ноября • обновлено в 15:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь". Фото и видео

1.5т
Читать материал на украинском

Под Одессой в новом строящемся поселке "Черноморская Ривьера" установили арт-объект под названием "Дочь". Он представляет собой 10-метровый профиль девочки. Скульптура выполнена из стали, ее вес – 750 кг.

Это первый арт-объект из серии "Семья", которая будет состоять из профилей дочери, сына, отца и матери. Об этом на своей странице в Facebook написал автор инсталляции одесский скульптор Александр Милов (чтобы посмотреть фото скульптуры и видео ее установки, проскролльте страницу до конца).

Прототипом скульптуры стала дочь Александра Милова Мария. Пользователи сети оставляют восторженные комментарии:

"Класс! Таки похожа!", "Очень круто", "Вот это подарок дочери", – пишут люди.

Пользователи сети в восторге от инсталляции

Пользователи сети в восторге от инсталляции

Facebook

Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"

Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"

facebook.com/milovalexandr

Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"

Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"

facebook.com/milovalexandr

Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"

Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"

facebook.com/milovalexandr

Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"

Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"

facebook.com/milovalexandr

Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"

Под Одессой установили гигантский арт-объект "Дочь"

facebook.com/milovalexandr

Отметим, что одессит Александр Милов приобрел всемирную известность благодаря своей гигантской скульптуре LOVE, которая была представлена на фестивале Burning Man в США. Ее уменьшенная копия установлена в Одессе на поселке Котовского.

Инсталляция LOVE

Инсталляция LOVE

dumskaya.net

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске в рамках фестиваля "Праздник кузнецов" установили кованую композицию "Мои птицы".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
См. фото №1 еще только установили, а угол этого с позволения сказать "творения" уже ободранный... и цвет - понятно Европа, понятно все украинцы альтернативные но какое отношение имеет розовая лесбиянка к слову семья ??? или у вас на Украине и семья считается только если она альтернативная ??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Букет Красивый
Букет Красивый
Дрочь? От ветра эта ваша дрочь наепнеццо и угандошит кого нибудь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Где то в кулуарах Роскосмоса у Рогозина выступили сльзы зависти на очах. СУГС, ёпста
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги