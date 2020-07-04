Под Одессой прорвалось пропагандистское радио с гимном России. Видео 18+

В городе Южное Одесской области в эфир пробилось российское пропагандистское радио "Звезда".

Соответствующее видео в группе "День пехоты" в Facebook опубликовал Алексей Кодьман. На нем слышно, как по радио звучит гимн России (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Как такое может быть? В Украине, в которой идет война с Россией, люди могут слушать эту х*ню?" – возмутился автор.

В свою очередь пресс-офицер бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Харитин Старский обратился к Украинскому государственному центру радиочастот с вопросом, не взломали ли его хакеры.

"Я тут на видео интересное наткнулся. Город Южное, Одесская область. В эфире – без палива так радио "Звезда", звучит гимн мордора. Центр Укрчастотнадзор, вас хакнули? Моргните два раза, если да", – написал он на своей странице в Facebook.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

(Видео – Facebook Алексея Кодьмана)

Facebook Харитина Старского

Как сообщал OBOZREVATEL, в Латвии запретили трансляцию семи телеканалов российской телекомпании RT (Russia Today), потому что они "пытаются представить Латвию как несостоятельную страну".