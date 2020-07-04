Под Одессой прорвалось пропагандистское радио с гимном России. Видео 18+
В эфир под Одессой прорвалось пропагандистское радио.
В городе Южное Одесской области в эфир пробилось российское пропагандистское радио "Звезда".
Соответствующее видео в группе "День пехоты" в Facebook опубликовал Алексей Кодьман. На нем слышно, как по радио звучит гимн России (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Как такое может быть? В Украине, в которой идет война с Россией, люди могут слушать эту х*ню?" – возмутился автор.
В свою очередь пресс-офицер бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Харитин Старский обратился к Украинскому государственному центру радиочастот с вопросом, не взломали ли его хакеры.
"Я тут на видео интересное наткнулся. Город Южное, Одесская область. В эфире – без палива так радио "Звезда", звучит гимн мордора. Центр Укрчастотнадзор, вас хакнули? Моргните два раза, если да", – написал он на своей странице в Facebook.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика
(Видео – Facebook Алексея Кодьмана)
Facebook Харитина Старского
Как сообщал OBOZREVATEL, в Латвии запретили трансляцию семи телеканалов российской телекомпании RT (Russia Today), потому что они "пытаются представить Латвию как несостоятельную страну".