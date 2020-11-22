Под Одессой предприниматели устроили забастовку против карантина: грозят объявить голодовку. Видео

Предприниматели крупнейшего в Украине промтоварного рынка "7-й километр" в Одессе перекрыли дорогу и заявили о готовности объявить голодовку.

Как сообщает "Одесса INFO" в Telegram, они обратились к правительству и парламенту с просьбой отменить карантин выходного дня и потребовали встречи с руководством Одессы и области (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Глава профсоюза предпринимателей "Єдність" Ольга Костенко, выступая на акции протеста, отметила, что люди дорогу не разблокируют, пока к ним не приедут и.о. главы Одесской ОГА и мэр Одессы и не выслушают их требования.

"Мы имеем право на труд круглые сутки. Мы здесь будем ночевать. Лично я объявляю голодовку в защиту малого и среднего бизнеса", – заявила она.

Отметим, власти Одессы таки решили ввести предложенные правительством ограничения. Там передумали бойкотировать карантин выходного дня.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал, что такое карантин выходного дня и какие ограничения вводят.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде провалили голосование за проект постановления об отмене карантина выходного дня.