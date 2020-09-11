Под Одессой попрощались с погибшим на Донбассе морпехом. Фото

Карина Бондаренко Общество 08:10, 11.09.2020 Обновлено: 08:52, 11.09.2020

В Ананьеве Одесской области 10 сентября похоронили огнеметчика 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Руслана Волкова.

Провести в последний путь военного пришли родные и родственники, представители командования бригады, местной власти и жители города. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Похоронили Волкова на местном кладбище имени Шестой сотни под звуки военного марша.

Похороны Руслана Волкова.
Вісті Ананьївщини Group

Боец ВСУ скончался от многочисленных ранений, полученных после взрыва мины у села Верхнеторецкое на Донбассе и ожогов 90% тела. Это произошло в тот момент, когда они с побратимом направлялись к месту тушения лесного пожара. Врачи сутки боролись за жизнь морпеха, но спасти его не смогли.

Бойца провели в последний путь.
Вісті Ананьївщини Group
Попрощаться с военным пришли местные жители.
Вісті Ананьївщини Group
Военного похоронили на местном кладбище.
Вісті Ананьївщини Group
Похороны прошли 10 августа .
Вісті Ананьївщини Group
Под Одессой попрощались с Русланом Волковым.
Вісті Ананьївщини Group
На похороны пришли побратимы погибшего.
Вісті Ананьївщини Group
Под Одессой похоронили морпеха.
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в воскресенье, 6 сентября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения.

  • Морской пехотинец Руслан Волков скончался в больнице от многочисленных ожогов, полученных в результате подрыва неизвестного взрывного устройства в "серой зоне" на фронте российско-украинской войны.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Офис президента официально заявил о срыве инспекции позиций ВСУ

Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции позиций ВСУ

"Северный поток" мертв, никто не будет его достраивать

В Украине впервые более 3 тысяч больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 11 сентября

Под Одессой попрощались с погибшим на Донбассе морпехом. Фото