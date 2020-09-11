Под Одессой попрощались с погибшим на Донбассе морпехом. Фото

В Ананьеве Одесской области 10 сентября похоронили огнеметчика 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Руслана Волкова.

Провести в последний путь военного пришли родные и родственники, представители командования бригады, местной власти и жители города. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Похоронили Волкова на местном кладбище имени Шестой сотни под звуки военного марша.

Похороны Руслана Волкова. Вісті Ананьївщини Group

Боец ВСУ скончался от многочисленных ранений, полученных после взрыва мины у села Верхнеторецкое на Донбассе и ожогов 90% тела. Это произошло в тот момент, когда они с побратимом направлялись к месту тушения лесного пожара. Врачи сутки боролись за жизнь морпеха, но спасти его не смогли.

Бойца провели в последний путь. Вісті Ананьївщини Group

Попрощаться с военным пришли местные жители. Вісті Ананьївщини Group

Военного похоронили на местном кладбище. Вісті Ананьївщини Group

Похороны прошли 10 августа . Вісті Ананьївщини Group

Под Одессой попрощались с Русланом Волковым. Вісті Ананьївщини Group

На похороны пришли побратимы погибшего. Вісті Ананьївщини Group

Под Одессой похоронили морпеха. Скриншот

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