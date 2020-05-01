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3 мая • обновлено в 22:49
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Под Одессой из села тракторами вывезли все книги: украинцы возмущены. Фото

10.9т
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Из сельской библиотеки и школы в Долиновке Одесской области неизвестные собрали и вывезли тракторами все имеющиеся книги.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная жительница Ирина Тома, которая стала очевидцем инцидента. Кто и зачем забрал книги, женщина не уточнила.

"Ужаснее я еще не видела! Сегодня, 30 апреля 2020, вывозят все книги из Долиновской сельской библиотеки и школы. Часть книг была закуплена за родительские средства и бывшим сельскохозяйственным предприятием! Без какого-либо библиотечного учета! Но в селе остаются жить люди, дети. Бояться надо не вируса, а черствых душ, которые уничтожают культуру!" – написала она.

Под Одессой из села тракторами вывезли все книги

Под Одессой из села тракторами вывезли все книги

Ірина Тома/Facebook

Под Одессой из села тракторами вывезли все книги

Под Одессой из села тракторами вывезли все книги

Ірина Тома/Facebook

Под Одессой из села тракторами вывезли все книги

Под Одессой из села тракторами вывезли все книги

Ірина Тома/Facebook

Под Одессой из села тракторами вывезли все книги

Под Одессой из села тракторами вывезли все книги

Ірина Тома/Facebook

Под Одессой из села тракторами вывезли все книги

Под Одессой из села тракторами вывезли все книги

Ірина Тома/Facebook

Под Одессой из села тракторами вывезли все книги

Под Одессой из села тракторами вывезли все книги

Ірина Тома/Facebook

В комментариях под публикацией разгорелся настоящий скандал. Украинцы возмущены и спрашивают, куда и зачем везут книги из села.

"Кто дал такое указание?", "как можно столько книг на помойку?, "куда вывозят?", – пишут под фото.

"Уничтожают культуру!" Под Одессой из села тракторами вывезли все книги: украинцы возмущены. Фото
"Уничтожают культуру!" Под Одессой из села тракторами вывезли все книги: украинцы возмущены. Фото
"Уничтожают культуру!" Под Одессой из села тракторами вывезли все книги: украинцы возмущены. Фото
"Уничтожают культуру!" Под Одессой из села тракторами вывезли все книги: украинцы возмущены. Фото
"Уничтожают культуру!" Под Одессой из села тракторами вывезли все книги: украинцы возмущены. Фото
"Уничтожают культуру!" Под Одессой из села тракторами вывезли все книги: украинцы возмущены. Фото

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети вспыхнул скандал из-за учебника по русскому языку для украинских школьников. В одном из заданий монаха Киево-Печерского монастыря Нестора назвали "русским летописцем".

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Одесса
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