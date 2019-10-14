Под носом у террористов: на Донбассе ярко отпраздновали День защитника Украины. Видео

В воскресенье, 13 октября, на Донбассе провели необычную акцию ко Дню защитника Украины – в оккупированный Донецк с Марьинки прилетел на воздушных шарах огромный сине-желтый флаг.

Подтверждающее видео опубликовал в сети пользователь под ником Игорь Гиркин (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, флаг заметили в микрорайоне Текстильщик.

Над Донецком запустили флаг Украины Патріот Донбасу

Над Донецком запустили флаг Украины Патріот Донбасу

Над Донецком запустили флаг Украины Патріот Донбасу

Над Донецком запустили флаг Украины Патріот Донбасу

Как уточняет издание "Патріот Донбасу", акцию организовали ГО "ГРУПА ПАТРІОТ" и ГО "Третя сила" совместно с военными, активистами и волонтерами.

На день раньше флаг запустили, чтобы сделать неожиданность для террористов, которые, вероятно, ожидали подобных действий 14 октября.

Государственный флаг размером 120 кв. м, который и запустили в небо, сшила жительница Славянска Татьяна Маник.

Над Донецком запустили флаг Украины Патріот Донбасу

Над Донецком запустили флаг Украины Патріот Донбасу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский флаг появился над театром Ялты в аннексированном Крыму.

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