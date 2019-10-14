Главная Новости
14 октября • обновлено в 12:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Под носом у террористов: на Донбассе ярко отпраздновали День защитника Украины. Видео

800 Читать материал на украинском

В воскресенье, 13 октября, на Донбассе провели необычную акцию ко Дню защитника Украины – в оккупированный Донецк с Марьинки прилетел на воздушных шарах огромный сине-желтый флаг.

Подтверждающее видео опубликовал в сети пользователь под ником Игорь Гиркин (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, флаг заметили в микрорайоне Текстильщик.

Новости
В Украине стартовал первый Марш защитников: фото и видео
Над Донецком запустили флаг Украины

Над Донецком запустили флаг Украины

Патріот Донбасу

Над Донецком запустили флаг Украины

Над Донецком запустили флаг Украины

Патріот Донбасу

Над Донецком запустили флаг Украины

Над Донецком запустили флаг Украины

Патріот Донбасу

Над Донецком запустили флаг Украины

Над Донецком запустили флаг Украины

Патріот Донбасу

Как уточняет издание "Патріот Донбасу", акцию организовали ГО "ГРУПА ПАТРІОТ" и ГО "Третя сила" совместно с военными, активистами и волонтерами.

На день раньше флаг запустили, чтобы сделать неожиданность для террористов, которые, вероятно, ожидали подобных действий 14 октября.

Государственный флаг размером 120 кв. м, который и запустили в небо, сшила жительница Славянска Татьяна Маник.

Над Донецком запустили флаг Украины

Над Донецком запустили флаг Украины

Патріот Донбасу

Над Донецком запустили флаг Украины

Над Донецком запустили флаг Украины

Патріот Донбасу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский флаг появился над театром Ялты в аннексированном Крыму.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "День защитника Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
День защитника Украины
Место
Украина
Теги
Донбасс флаг Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ярко это блевали стекломоем радужным флагом?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Ржал,как лошадь.Упадет этот флаг,обоссат его ополченцы, и в чем перемога?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Ну если нельзя победить непокорных шахтеров и трактористов, можно их хотя бы флагами закидать, может сами сдадутся от страха.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel