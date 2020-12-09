Под Николаевом нашли перстень потомка султана Сулеймана. Фото

В окрестностях села Яселка Николаевской области нашли перстень османской эпохи, который мог принадлежать внуку турецкого султана Сулеймана Осману.

О находке, сделанной в XVIII веке, на своей странице в Facebook сообщил частный поисковик Карл Хейн (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Серебро, позолота, сердолик с гравировкой на османском языке: "Аллах, я твой слуга". Надпись – печать, для расшифровки пришлось показывать специалистам в Стамбуле", – говорится в сообщении.

"Николаевщина – когда-то территория Османской империи, провинция Эдисан. Тихое, цветущее, благоговейное место. В XVIII веке аннексировано Россией. Перстень рассказал мне, что он принадлежал старшему сыну старого Селима – Осману. Трудно раненым Осман-эфенди с отрядом под натиском русских отходил к морю. Помолившись Аллаху, он поцеловал перстень и оставил его в родных землях, в надежде обязательно вернуться. Защищая родину, героически погиб на войне с русскими ", – написал Хейн.

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