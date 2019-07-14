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Под Николаевом авто "снесло" толпу детей-велосипедистов: фото и видео

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В воскресенье, 14 июля, на трассе Николаев-Снегиревка автомобиль ВАЗ-21099 "Лада" устроил ДТП, влетев в толпу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадали шестеро детей.

Об этом сообщают "Новости N" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды на трассе Николаев-Снигиревка. Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева

Новости
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Под Николаевом авто "снесло" толпу велосипедистов

Под Николаевом авто "снесло" толпу велосипедистов

Новости N

По данным издания, в районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов.

После столкновения автомобиль слетел в кювет.

В результате ДТП шестеро подростков 14-17 лет получили травмы разного уровня сложности. Среди пострадавших большинство – девочки.

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

Как уточнила полиция, все дети были доставлены в медицинское учреждение. 25-летний водитель авто не пострадал. По факту ДТП было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

ДТП под Николаевом

ДТП под Николаевом

Новости N

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля, под Полтавой на трассе вблизи села Бречковка Диканьского района произошло смертельное ДТП: один человек погиб, еще четверо получили травмы.

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Место
Украина
Тег
ДТП
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Детей жалко! Но как водитель, вижу, что очень часто велосипедисты на дороге ведут себя не одекватно.Особенно спортсмены, которые едут не по правой стороне цепочкой, а по всей дороге. Приходится выезжать на встречу, чтоб их объехать. А о том, что бы дать возможность проехать автомобилю, они понятия не имеют. Вина руководителей.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
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коршун федот
коршун федот
Точно москаль за кермом був. І на мокшинській машині. На гілляку падлу мокшинську!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
коршун федот, точно рука Москвы и КАМАЗ и лада
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