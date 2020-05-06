Под Мелитополем (Запорожская область) вечером 5 мая пронесся мощный смерч. Как утверждают очевидцы, природное явление достигало сотни метров в высоту.

Об этом пишет местное издание ria-m.tv. Инцидент произошел в селе Степное (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам жителей Степного, "торнадо" поднималось на сотки метров, уходя в облака. Огромная воронка возникла накануне грозы и изрядно напугала местных жителей. К счастью, смерч не принес разрушений, пройдя стороной, вдали от людей и строений.

ria-m.tv

Очевидцы, которым удалось заснять смерч, утверждают, что видят подобные явления все чаще.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фотографии необычного пылевого вихря, который пронесся 20 апреля под Киевом.