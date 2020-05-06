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6 мая • обновлено в 23:04
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Под Мелитополем пронесся огромный смерч. Фото и видео

3.1т
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Под Мелитополем (Запорожская область) вечером 5 мая пронесся мощный смерч. Как утверждают очевидцы, природное явление достигало сотни метров в высоту.

Об этом пишет местное издание ria-m.tv. Инцидент произошел в селе Степное (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам жителей Степного, "торнадо" поднималось на сотки метров, уходя в облака. Огромная воронка возникла накануне грозы и изрядно напугала местных жителей. К счастью, смерч не принес разрушений, пройдя стороной, вдали от людей и строений.

Поднялся на сотни метров: под Мелитополем пронесся огромный смерч

ria-m.tv

Очевидцы, которым удалось заснять смерч, утверждают, что видят подобные явления все чаще.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фотографии необычного пылевого вихря, который пронесся 20 апреля под Киевом.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Мелитополь
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