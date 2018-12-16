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Под Львовом в ДТП разбились украинские военные: имена и фото погибших

10.8тЧитать материал на украинском

В результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в поселке Ивано-Франково Львовской области погибли четыре человека, из них трое военнослужащих Национальной академии сухопутных войск.

Об этом сообщает на странице академии в Facebook, где также назвали имена погибших.

"16 декабря 2018 года трагически в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Ивано-Франково Яворовского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин", - говорится в сообщении.

Под Львовом в ДТП разбились украинские военные: имена и фото погибших
Под Львовом в ДТП разбились украинские военные: имена и фото погибших
Под Львовом в ДТП разбились украинские военные: имена и фото погибших

Согласно сообщению на сайте ГосЧС, ночью на автодороге М-10 Львов - Краковец в поселке Ивано-Франково Яворовского района произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли 4 человека и травмированы еще двое - все пассажиры легкового автомобиля.

Погибших и травмированных из автобуса нет.

Как установила полиция области, 43-летний водитель автобуса Neoplan международного рейса Днепр-Згожелец (Польша) не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo, за рулем которого находился 23-летний житель Волынской области. В результате столкновения водитель и 3 пассажира Volvo погибли на месте. Еще двое с травмами доставлены в больницу.

ДТП во Львовской области

ДТП во Львовской области

ДТП во Львовской области

ДТП во Львовской области

ДТП во Львовской области

ДТП во Львовской области

"Водитель Neoplana задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", - написали в пресс-службе ГУ НП Львовской области, отметив, что водителю автобуса грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет без права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, утром в воскресенье, 16 декабря в Швейцарии в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 россиян.

Место
Украина
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Мелочь. Но приятно!!!
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