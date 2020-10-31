На Волыни устроили "хэллоуинский" протест под домом судьи КСУ. Фото
Под Луцком устроили акцию протеста у дома судьи Конституционного суда Украины Петра Филюка, который голосовал за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Вечером 31 октября, когда праздновался Хэллоуин, несколько десятков активистов принесли к дому судьи в селе Тарасовое тыквы со свечами внутри и плакаты, передает "Суспільне".
Акцию анонсировали накануне и на месте протеста активистов уже ждали полицейские. Они охраняли порядок, задержаний не было.
Протестующие разложили под воротами полотно с отпечатками "кровавых" ладоней и скандировали: "Отставка или смерть!".
"Хотя Хэллоуин – это и не украинский праздник, пришли в этот день, потому что судья Филюк – нечисть, которую нужно выгонять", – пояснил один из протестующих, майдановец Богдан Климчук.
По словам участников акции, Филюк в этом доме бывает редко, потому что проживает в Киеве.
От дома судьи активисты двинулись к зданию Апелляционного суда области, который Филюк возглавлял в течение 15 лет перед тем, как получить назначение в КСУ. Там протестующие повесили плакат.
Отметим, Филюк был назначен судьей Конституционного суда 30 октября 2019 года XVII внеочередным съездом судей Украины по результатам конкурса. Присягу он составил 5 ноября 2019-го.
Как писал OBOZREVATEL:
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