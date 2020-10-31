На Волыни устроили "хэллоуинский" протест под домом судьи КСУ. Фото

Под Луцком устроили акцию протеста у дома судьи Конституционного суда Украины Петра Филюка, который голосовал за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Вечером 31 октября, когда праздновался Хэллоуин, несколько десятков активистов принесли к дому судьи в селе Тарасовое тыквы со свечами внутри и плакаты, передает "Суспільне".

Акцию анонсировали накануне и на месте протеста активистов уже ждали полицейские. Они охраняли порядок, задержаний не было.

На Волыни устроили протест под домом судьи КСУ Суспільне

Протестующие разложили под воротами полотно с отпечатками "кровавых" ладоней и скандировали: "Отставка или смерть!".

"Хотя Хэллоуин – это и не украинский праздник, пришли в этот день, потому что судья Филюк – нечисть, которую нужно выгонять", – пояснил один из протестующих, майдановец Богдан Климчук.

По словам участников акции, Филюк в этом доме бывает редко, потому что проживает в Киеве.

Протест под домом Филюка Суспільне

От дома судьи активисты двинулись к зданию Апелляционного суда области, который Филюк возглавлял в течение 15 лет перед тем, как получить назначение в КСУ. Там протестующие повесили плакат.

Плакат активистов Суспільне

Участники акции Суспільне

Отметим, Филюк был назначен судьей Конституционного суда 30 октября 2019 года XVII внеочередным съездом судей Украины по результатам конкурса. Присягу он составил 5 ноября 2019-го.

Как писал OBOZREVATEL: