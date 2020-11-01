На Волыни устроили "хэллоуинский" протест под домом судьи КСУ. Фото

Под Луцком устроили акцию протеста у дома судьи Конституционного суда Украины Петра Филюка, который голосовал за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Вечером 31 октября, когда праздновался Хэллоуин, несколько десятков активистов принесли к дому судьи в селе Тарасовое тыквы со свечами внутри и плакаты, передает "Суспільне".

Акцию анонсировали накануне и на месте протеста активистов уже ждали полицейские. Они охраняли порядок, задержаний не было.

Протестующие разложили под воротами полотно с отпечатками "кровавых" ладоней и скандировали: "Отставка или смерть!".

"Хотя Хэллоуин – это и не украинский праздник, пришли в этот день, потому что судья Филюк – нечисть, которую нужно выгонять", – пояснил один из протестующих, майдановец Богдан Климчук.

По словам участников акции, Филюк в этом доме бывает редко, потому что проживает в Киеве.

От дома судьи активисты двинулись к зданию Апелляционного суда области, который Филюк возглавлял в течение 15 лет перед тем, как получить назначение в КСУ. Там протестующие повесили плакат.

Отметим, Филюк был назначен судьей Конституционного суда 30 октября 2019 года XVII внеочередным съездом судей Украины по результатам конкурса. Присягу он составил 5 ноября 2019-го.

Как писал OBOZREVATEL: