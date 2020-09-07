Под Луцком Mercedes протаранил бус: женщина погибла, двое детей травмированы. Фото

В воскресенье, 6 сентября, вечером в селе Струмовка Луцкого района произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина.

Как сообщает "Суспільне Волинь" со ссылкой на руководителя областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Владимира Шмаля, на автодороге столкнулись Mercedes и пассажирский автобус. В легковушке ехали мужчина и ребенок, в бусе – семь человек.

Погибла одна из пассажирок автобуса. Кроме того, травмировались пять человек, среди них – двое детей.

Одного пострадавшего госпитализировали в реанимацию, остальные – в отделение травматологии и нейрохирургии.

Как рассказал родственник травмированной пассажирки, бус ехал из Луцка в село Гаразджа. Все семь пассажиров возвращались с похорон. Бус остановился в селе Струмовка, чтобы высадить одного из пассажиров. Во время остановки в бус на скорости врезался легковой автомобиль.

На месте ДТП работали медики и следственная группа.

Бус ехал из Луцка в село Гаразджа suspilne.media

Все семь пассажиров автобуса возвращались с похорон suspilne.media

Погибла одна из пассажирок автобуса, травмированы пять человек suspilne.media

Как сообщал OBOZREVATEL, в Коломые Ивано-Франковской области в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ 2102 с грузовиком МАН погибли четыре человека.

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